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中職／陳金鋒、張育成相隔18年宿命首安 餅總說純屬巧合

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊選秀狀元張育成（右）昨天初登場，面對統一獅隊活化石投手潘威倫敲出中職生涯首安。余承翰／攝影
富邦悍將隊選秀狀元張育成（右）昨天初登場，面對統一獅隊活化石投手潘威倫敲出中職生涯首安。余承翰／攝影

中職史上第一位以及最新一位大聯盟級本土野手，相隔18年，首安卻是棒打同一投手，都是潘威倫，神奇劇本讓球迷笑稱統一獅隊總教練林岳平會寫劇本，但他說純屬巧合，昨天是到了一定要讓潘威倫登板的時間點。

張育成昨天面對布雷克前3打席空手而歸，直到第9局獅隊啟用老將潘威倫，張育成一棒掃出左外野平飛安打，跑出二壘打開張生涯首安，也寫下與自家教頭、聯盟史上第一位大聯盟級本土選手陳金鋒首安都棒打同一人的巧合。

「我沒有…我不知道。」林岳平說一切純屬巧合、只是剛剛好，原本安排潘威倫前一場接在郭俊麟之後，結果郭俊麟完封，賽程休兵一天，「一定要讓他（潘威倫）出賽的時間點，昨天的分數很充裕，希望他可以是最後守下勝利的投手，並不希望他在中間登板。」

掀起球迷熱議的神劇本純屬巧合，不待記者發問，林岳平直接點出下一題，「他（陳金鋒）當年全壘打第一支是打我啊！」

當年陳金鋒在2006年3月21日對潘威倫敲出首安，接著在22日對林岳平敲出三分砲，解鎖生涯首轟。

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林岳平 潘威倫 陳金鋒

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