中職／高學歷洋投！悍將杰戈看球迷票選譯名「很有趣」

富邦悍將隊新洋投杰戈昨天在二軍登板，今天隨隊一軍，談到透過球迷投票產生的中文譯名，笑答很有趣，「不知道最後是有多少人投票，但這是很有趣的一件事，讓球迷和球隊產生連結。」

杰戈2018年從美職光芒隊展開職棒生涯，最高層級3A，今年球季轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特隊，先發10場繳出3勝2敗、防禦率2.92，64.2局投出44次三振、僅有7次保送，優異的控球和吃局數能力是他在球場上的最佳優勢。

杰戈昨天面對味全龍隊二軍先發5局被敲7安打、失5分，他指出已有幾周沒有比賽，對於比賽結果覺得還OK，接下來的課題就是盡快適應台灣棒球文化。首戰的觀察，他指出，「台灣打者在兩好球後很多一壘安打出現，不是那麼容易製造三振。」

悍將洋投布藍登昨天先發2局就因膝蓋不適傷退，已赴醫院檢查，等待進一步診斷結果後再評估，目前先降下二軍，一軍有一個洋將空缺，但若要登錄杰戈就須註銷一人。杰戈對於前進一軍的時間點，他表示，「任何時候需要我，我都準備好了。」

此外，杰戈完成杜克大學學業後才投入大聯盟選秀，他也提到，這是一所很好的學校，因此自己希望先完成學業，剛好在畢業前有球隊表達興趣，因此在畢業後投入選秀；他在大學期間修讀美國歷史、法律相關。