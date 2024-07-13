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中職／張育成盛讚布雷克超越幽靈的指叉 餅總說像蝴蝶

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊選秀狀元張育成昨天在第二打席遭到布雷克三振。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊選秀狀元張育成昨天在第二打席遭到布雷克三振。記者余承翰／攝影

張育成口中布雷克超越「幽靈指叉」的球路，統一獅隊總教練林岳平笑答：「我沒看過千賀滉大的，無法評論。」林岳平指出，布雷克的指叉帶有蝴蝶的效果，張育成應該是覺得看起來感覺不同，因此覺得棘手。

張育成昨天面對布雷克3打席都吃癟，包括吞下1次三振，賽後盛讚布雷克的指叉球軌跡，更勝目前效力大都會隊的日籍投手千賀滉大那顆有「幽靈指叉」美稱的招牌球種，引起球迷熱議。

統一獅隊先發投手布雷克。記者余承翰／攝影
統一獅隊先發投手布雷克。記者余承翰／攝影

林岳平指出，「布雷克確實指叉很好，但我沒看過千賀，無法評論。」他說張育成看過世界各個等級的強投，從他的視角來看，應該是認為與其他投手的指叉有差異性。

布雷克今年已是征戰中職第5個年頭，指叉球一開始並非他的主要武器，而是在意識到自己的球路已不足以壓制中職打者後，才開始鑽研這個球路，求教對象包括羅錦龍、林其緯，也看了同是指叉行家的羅力影片。

林岳平也說，這是布雷克本來就有的球路，只是2、3年前演化成他的拿手球路，加上身高優勢，進壘產生落差，弧度也比較大，看起來有不同感覺，「如果用布雷克的指叉來評，我認為會比較像蝴蝶。」

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布雷克 張育成 林岳平

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