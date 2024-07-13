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中職／張奕2.5年合約總值1314萬 即刻投入戰局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張奕正式與富邦悍將隊完成簽約。圖／富邦悍將隊提供
張奕正式與富邦悍將隊完成簽約。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天與第二指名選進的投手張奕完成簽約，賽前在張奕家人陪同下進行加盟儀式，正式穿上悍將19號球衣，以2.5年總值1314萬元的合約條件加盟悍將。至於月薪、激勵獎金等相關細節，尊重選手意願不公布。

今年30歲的張奕是一名右投，國中畢業後前往日本就讀就學發展，在日本完成大學學業後，以野手身分投入日職選秀獲得歐力士猛牛隊的育成指名，期間棄打從投在2019年升格正式球員。

張奕在2019年代表台灣參加12強賽一戰成名，在預賽對委內瑞拉、複賽對南韓隊先發，合計13.2局無失分拿下2勝，成為中華隊擊敗南韓的大功臣，還一舉奪下防禦率王、勝率王和明星隊先發投手三大獎，是12強史上第一人。

悍將在今年選秀會共選進八名球員，前二輪指名選手張育成、張奕均已順利完成加盟，其餘新秀球員亦陸續進行談約中，待完成後將一併公布。

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張奕 歐力士猛牛 選秀

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