中職／張育成扛三壘、四棒與大哥同場出賽 張奕即刻待命牛棚

張育成的初登場，無緣迎接喜劇收場，昨天富邦悍將隊以1：13不敵統一獅隊，兩隊今天續戰新莊棒球場，張育成今天將以什麼角色登場？總教練陳金鋒表示，先讓他從移動比較固定的三壘開始守備。此外，大哥張進德今天升上一軍，將同場蹲捕。張奕今天也將在牛棚待命。

張育成昨天以第四棒、指定打擊登場，今天解鎖守備，擔任第四棒、三壘手。對於他的守位考量，陳金鋒表示，三壘的移動比較固定，游擊移動範圍較大，「先讓他慢慢適應，之後再看身體狀況、暗號配合，先熟悉比賽狀況。」他也指出，目前游擊手池恩齊在各方面表現都不錯，還不需著急讓張育成空降游擊。

評價張育成首戰表現，陳金鋒認為賽季還長，「還有50幾場，可能有一段時間沒有比賽，還需要一點時間。」昨天賽後也問他身體狀況，得到張育成「OK」的回覆，因此今天加入守備工作。陳金鋒也誇讚他昨天的積極跑壘很有企圖心，「不管分數多少，比賽態度和精神要有。」

獅隊今天推出投手三冠王勝騎士先發，至今天賽前以9勝、防禦率1.65、97次三振居榜上領先，張育成將與中職頂級洋投正面交鋒。勝騎士本季唯一一敗正是來自悍將，5月15日先發7局失1分，栽在王正棠的陽春砲，由道鉑戈6局無失分成為贏家。

此外，今天才要舉辦加盟儀式的前旅日投手張奕，也將在同日登錄一軍、即刻加入戰局，支援昨天已經燃燒7局的牛棚戰力。

陳金鋒指出，昨天投手狀況較多，張奕自認可以比賽，今天就先登錄，「先看看比賽狀況若有需要，目前先設定投後面、投1局。」他指出，下周間的比賽打完後就是明星賽，還有空檔，可再視情況調整定位；此外，今天同日升上張進德，將與弟弟同場出賽。