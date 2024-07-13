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中職／桃猿「樂夏祭」7月底登場 進場送球員同款球衣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊為盛夏打造主題日「樂夏祭」，將在7月27、28日登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊為盛夏打造主題日「樂夏祭」，將在7月27、28日登場。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊為盛夏打造主題日「樂夏祭」，將在7月27、28日登場，以台灣夏季為主軸，推出主題球衣，當天進場的內野觀眾，也將獲得與球員同款的球衣。

樂夏祭球衣設計整體以薄荷藍為主，代表夏季的淸涼，將「MONKEYS」的M字母與海浪結合，呈現波浪動感，並在字母上方加入煙花元素，營造夏日夜晚的歡慶氛圍，最後以海鷗剪影點綴，整體和諧富有層次感，展現出充滿活力與夏日氣息。

與視覺設計營造出的夏日夜晚歡慶氛圍呼應，樂夏祭兩天場外安排眾多台灣小吃，讓球迷進場時能夠感受夏日熱鬧氣氛，舞台也將安排活動邀請進場球迷一同參與。樂夏祭團長們將揹著乾冰機到觀眾席，讓球迷清涼一下，兩天賽後皆有不分勝利煙火，讓球迷能在球場留下美好夏日回憶。

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