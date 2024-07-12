中職／張育成大讚布雷克指叉「比千賀滉大好」

富邦悍將隊張育成的中職首戰遭到統一獅隊洋投布雷克完全壓制，對戰3打數都沒敲安，還吞下1K，張育成大讚布雷克的指叉球，「比千賀滉大的還要好。」

張育成今天先發第4棒、指定打擊，首打席敲出右外野飛球出局，接著是三振、滾地出局，直到9局下面對潘威倫才敲出生涯首安。

張育成表示，賽前聽過隊友說布雷克指叉很不錯，「第3個打席終於看到指叉，滿威的，沒看過下墜幅度那麼大的指叉，在國外也沒見過，之前有對過大都會隊千賀滉大，感覺比他的指叉還要好。」

布雷克則是對張育成在經典賽的表現留有印象，今天對戰前也進行情蒐，「發現他最厲害的是，在球數有利打者時會展現傷害，所以想要搶得球數領先，讓育成打我最好的球，而不是等到球數落後才要對決。」

布雷克今天6局僅被敲2安無失分退場，但用球數85球不算多，總教練林岳平表示，主要考量是天氣悶熱，加上比賽冗長，球隊也打下較多分數，有空間換投，「再投第7局可能破百球，不想讓他繼續。」

而林岳平也觀察張育成的中職首戰，似乎還抓不太到節奏，「看起來好像還不是百分百，但第4次打席，球到他熱區就有長打。」