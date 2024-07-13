聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張育成敲首安 獅隊99號林益全更勝一籌

聯合報／ 記者蘇志畬／新北報導
富邦悍將選秀狀元張育成（左）昨擔任第四棒、指定打擊，在九局下敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（左）昨擔任第四棒、指定打擊，在九局下敲出二壘安打。記者余承翰／攝影

前旅美大聯盟好手「國防部長」張育成穿上中華職棒富邦悍將九十九號球衣首場亮相，吸引一萬○五二二人進場，九局下從潘威倫手中敲出中職生涯首安，卻見證球隊以一比十三慘敗給統一獅，倒是獅隊九十九號林益全開轟且貢獻五分打點。

「先打到球為主。」先發第四棒、指定打擊的張育成，賽前提及的首打席策略，如實執行，一局下兩出局、一壘有人時，他面對布雷克的第一球就揮棒，將一三九公里的速球敲到右外野深處，但遭到接殺，接下來四局下被三振、六局下敲出滾地球出局。

九局下作為首名打者，張育成面對潘威倫敲出左外野二壘安打，中職生涯首戰留下四打數一安打、一Ｋ的成績，有趣的是，悍將教頭陳金鋒當年返台首安苦主也是潘威倫。

首安在首戰出爐，張育成沒有鬆一口氣的感覺，「比經典賽緊張，前面打比較悶，謝謝隊友一直鼓勵我，才能在最後敲出安打，安打出來還是滿緊繃的，感覺還有差。」

張育成賽後也向潘威倫致意，張育成表示，自己是後輩，很幸運能夠在中職大前輩手中敲安，也感謝球迷看到最後，「所以我們也不能放棄。」

而獅隊則是靠二局上林益全轟出三分砲，接下來五到七局合計攻下九分，其中包含林益全在六局上的兩分打點安打，拉開分差；先發投手布雷克也投出六局僅被敲兩安、無失分的好投，拿下勝投。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

國防部 富邦悍將 布雷克 張育成 林益全 潘威倫 統一獅 陳金鋒

延伸閱讀

中職／大讚張育成跑速 潘威倫慶幸：還好沒挨轟

中職／99號開轟又跟張育成撞名 林益全：沒關係我坦

影／從潘威倫手中敲出中職首安 張育成直呼很幸福

中職／張育成首安站上二壘想起WBC 感謝球迷不離不棄

相關新聞

中職／張育成敲首安 獅隊99號林益全更勝一籌

前旅美大聯盟好手「國防部長」張育成穿上中華職棒富邦悍將九十九號球衣首場亮相，吸引一萬○五二二人進場，九局下從潘威倫手中敲...

中職／張育成大讚布雷克指叉「比千賀滉大好」

富邦悍將隊張育成的中職首戰遭到統一獅隊洋投布雷克完全壓制，對戰3打數都沒敲安，還吞下1K，張育成大讚布雷克的指叉球，「比...

中職／龍隊有銳歐超好用 中繼3局掐熄兄弟攻勢之火

味全龍隊今天全場15安都是一壘打機關槍掃射，郭天信、蔣少宏、瑪仕革斯．俄霸律尼都繳出單場3安，終場以7：4擊敗中信兄弟隊...

中職／桃猿16安射爆雄鷹 魔神樂8局10K寫個人新高

樂天桃猿隊洋投魔神樂今天K得台鋼雄鷹隊打線滿頭包，繳出8局僅失1分好投，狂飆個人單場新高的10次三振，猿隊終場以7：2贏...

中職／大讚張育成跑速 潘威倫慶幸：還好沒挨轟

富邦悍將隊張育成在中職生涯首戰最後打席敲出首安，還是棒打統一獅隊「嘟嘟」潘威倫，張育成直呼幸運，潘威倫則是被張育成跑速嚇...

中職／99號開轟又跟張育成撞名 林益全：沒關係我坦

富邦悍將隊張育成穿上99號球衣的第一戰，結果是統一獅隊99號林益全大放光芒，開轟貢獻5打點，幫助獅隊以13：1大勝前東家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。