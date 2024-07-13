中職／張育成敲首安 獅隊99號林益全更勝一籌

前旅美大聯盟好手「國防部長」張育成穿上中華職棒富邦悍將九十九號球衣首場亮相，吸引一萬○五二二人進場，九局下從潘威倫手中敲出中職生涯首安，卻見證球隊以一比十三慘敗給統一獅，倒是獅隊九十九號林益全開轟且貢獻五分打點。

「先打到球為主。」先發第四棒、指定打擊的張育成，賽前提及的首打席策略，如實執行，一局下兩出局、一壘有人時，他面對布雷克的第一球就揮棒，將一三九公里的速球敲到右外野深處，但遭到接殺，接下來四局下被三振、六局下敲出滾地球出局。

九局下作為首名打者，張育成面對潘威倫敲出左外野二壘安打，中職生涯首戰留下四打數一安打、一Ｋ的成績，有趣的是，悍將教頭陳金鋒當年返台首安苦主也是潘威倫。

首安在首戰出爐，張育成沒有鬆一口氣的感覺，「比經典賽緊張，前面打比較悶，謝謝隊友一直鼓勵我，才能在最後敲出安打，安打出來還是滿緊繃的，感覺還有差。」

張育成賽後也向潘威倫致意，張育成表示，自己是後輩，很幸運能夠在中職大前輩手中敲安，也感謝球迷看到最後，「所以我們也不能放棄。」

而獅隊則是靠二局上林益全轟出三分砲，接下來五到七局合計攻下九分，其中包含林益全在六局上的兩分打點安打，拉開分差；先發投手布雷克也投出六局僅被敲兩安、無失分的好投，拿下勝投。