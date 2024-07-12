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非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

中職／大讚張育成跑速 潘威倫慶幸：還好沒挨轟

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將選秀狀元張育成（右）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席從統一獅潘威倫（左）手中敲出二壘安打，賽後上前向他致意。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（右）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席從統一獅潘威倫（左）手中敲出二壘安打，賽後上前向他致意。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊張育成在中職生涯首戰最後打席敲出首安，還是棒打統一獅隊「嘟嘟」潘威倫，張育成直呼幸運，潘威倫則是被張育成跑速嚇一跳，「還好沒被他打全壘打。」

張育成今天前3打席槓龜，但9局下作為首名打者，在0好2壞後從後援登板的潘威倫手中敲出左外野二壘安打，還差點衝過頭，潘威倫對決張育成的戲碼，總教練林岳平表示，不是刻意為之。

潘威倫也解釋，賽前沒有特別指示，自己從第8局開始準備，雖然被張育成敲出安打，「不會嚇到，當下不想要保送，至少不要被打長打。」即使如此張育成仍衝上二壘，潘威倫受訪時露出欽佩的表情，「他速度真的很快，跑壘很積極。」

張育成對於能夠從潘威倫手中敲出安打感到幸運，潘威倫則表示，自己平時也會注意旅外台將的表現，「很開心自己有機會在場上跟他對決，在場邊看起來，爆發力、揮棒軌跡是Power很好的打者，選球能力也很好，不能太閃躲，就勇於對決，還好沒被他打全壘打。」

而潘威倫在9局上登板時，無論悍將還是獅隊球迷都一起歡呼致意，潘威倫感謝球迷的支持，「在富邦主場聽到球迷的加油聲，對選手來說是滿感動的。」

統一獅潘威倫9局上場後援1局無失分。記者余承翰／攝影
統一獅潘威倫9局上場後援1局無失分。記者余承翰／攝影

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張育成 潘威倫

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