中職／99號開轟又跟張育成撞名 林益全：沒關係我坦

富邦悍將隊張育成穿上99號球衣的第一戰，結果是統一獅隊99號林益全大放光芒，開轟貢獻5打點，幫助獅隊以13：1大勝前東家，有趣的是，林益全原本也叫林育呈，種種巧合令球迷驚訝，林益全笑說：「有話題是好事，沒關係，我坦。」

這是林益全轉戰統一獅隊後，第一次對悍將敲出全壘打，就是2局上成為勝利打點的3分砲，林益全表示：「感覺沒有特別不同，打這麼久了，不管現在哪一隊，都感謝曾經照顧我的人。」

直到下半季才敲出本季第1轟，林益全表示，上半季在一、二軍上下，一軍出賽機會不多，「但還是隨時把自己準備好，教練信任我，要我發揮的時候就把本分做好。」

林益全去年轉戰獅隊後，才從9號換成99號，今天開轟與張育成同背號成為話題，另一點是都有「ㄩ ˋㄔㄥˊ」這個名字，林益全表示，自己國小時叫林育呈，升國中才改名，「是滿有話題的，對中華職棒是好事，我們一起努力。」