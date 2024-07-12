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非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

影／從潘威倫手中敲出中職首安 張育成直呼很幸福

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影

富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，9局下最後一打席從統一獅潘威倫手中敲出二壘安打，順利在首場比賽解鎖首安，賽後受訪時談到能從大前輩手中敲出自己在中職的首安，直呼：「很幸福」。

張育成9局下面對上場後援的潘威倫，從他手中敲出二壘安打，賽後他也特別上前向潘威倫致意，他表示，畢竟他是大前輩，我是新人，對前輩尊敬、尊重是小老弟該做的事情。張育成也說，能從前輩手中敲出首安，很幸運也很幸福。

統一獅以13:1擊敗富邦悍將，賽後球員在場中慶祝勝利。記者余承翰／攝影
統一獅以13:1擊敗富邦悍將，賽後球員在場中慶祝勝利。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（左）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（左）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
統一獅潘威倫9局上場後援1局無失分。記者余承翰／攝影
統一獅潘威倫9局上場後援1局無失分。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（右）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席從統一獅潘威倫（左）手中敲出二壘安打，賽後上前向他致意。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（右）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席從統一獅潘威倫（左）手中敲出二壘安打，賽後上前向他致意。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（左）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（左）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，在9局下最後一打席敲出二壘安打。記者余承翰／攝影

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中職 張育成 潘威倫

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