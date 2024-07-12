影／從潘威倫手中敲出中職首安 張育成直呼很幸福
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，9局下最後一打席從統一獅潘威倫手中敲出二壘安打，順利在首場比賽解鎖首安，賽後受訪時談到能從大前輩手中敲出自己在中職的首安，直呼：「很幸福」。
張育成9局下面對上場後援的潘威倫，從他手中敲出二壘安打，賽後他也特別上前向潘威倫致意，他表示，畢竟他是大前輩，我是新人，對前輩尊敬、尊重是小老弟該做的事情。張育成也說，能從前輩手中敲出首安，很幸運也很幸福。
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