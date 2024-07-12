中職／張育成首安站上二壘想起WBC 感謝球迷不離不棄

張育成穿上富邦悍將隊99號球衣的第一戰，在9局下最後關頭敲出首安，積極跑上二壘後，環顧四周滿滿球迷，讓他想起經典賽對古巴敲出二壘安打的時光，「感覺很幸福。」

悍將今天以1：13慘敗統一獅隊，但9局下張育成從潘威倫手中敲安，為新莊棒球場10522名球迷留下深刻回憶，他在0好2壞後敲出左外野二壘安打，留下4打數1安打的成績，不至全數盡墨。

前面3打席，張育成是高飛球、三振、滾地球出局，他在賽後表示：「從第1個打席開始就在做微調，在最後有調整到自己想要的，那一球剛好有掌握到。」首打席第1球就揮棒，是因為落點在外角高的設定位置，「是我想要打的，只是有點切到。」

在潘威倫生涯最後一年從他手中敲出安打，張育成也不忘上前致意，張育成表示：「他是大前輩，我是小老弟，還是要表達敬意，很幸運能從他手中敲出安打。」不愛收藏物品的張育成，中職首安打算交給球團處理。

回顧中職生涯首戰，張育成坦言心情比經典賽還緊張，加上前面打得悶，要謝謝隊友不斷鼓勵才讓自己能夠敲出安打，「但也還是緊繃，跟好的狀況還差滿多，還要再努力。」