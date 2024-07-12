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中職／蔣少宏貢獻關鍵超前安 味全龍隊敲15支一壘打勝兄弟

中央社／ 台北12日電
蔣少宏。味全龍隊提供
蔣少宏。味全龍隊提供

中職今天在洲際棒球場的賽事，龍隊全場出現15支安打都是一壘打，不過在平手時蔣少宏敲出超前2打點安打，加上中繼洋投銳歐3局好投，最終龍隊以7比4擊敗中信兄弟。

龍隊在1局上就展開攻勢，郭天信敲安打後，李凱威遭到觸身球，形成一、二壘有人局面，接著蔣少宏擊出的球造成右外野手張志豪的接球失誤，攻下1分；兄弟在第2、第4局各攻下1分，一度取得2比1領先。

不過5局上龍隊攻下大局，張祐嘉、郭天信都擊出內野安打後，李凱威觸擊帶有1分打點追平，之後滿壘時蔣少宏敲出安打，帶有2分打點超前，接著郭嚴文敲1打點安打，石翔宇再擊出1打點滾地球；6局上龍隊靠著3支安打再添1分，終場就龍隊以7比4擊退兄弟。

龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）此戰用96球投5局，被敲8支安打，投3次保送、4次三振，失掉4分，奪下勝投；銳歐（Rio Gomez）長中繼投3局，僅被敲1支安打，送出3次三振，沒有失分；最後陳冠偉雖然被敲2支安打，面臨危機，不過也飆出3次三振，守住勝利。

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李凱威 蔣少宏

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