中職／龍隊有銳歐超好用 中繼3局掐熄兄弟攻勢之火

味全龍隊今天全場15安都是一壘打機關槍掃射，郭天信、蔣少宏、瑪仕革斯．俄霸律尼都繳出單場3安，終場以7：4擊敗中信兄弟隊，鋼龍先發5局失4分奪勝，銳歐首度中繼投滿3局，熱血燃燒45球，成為解救龍隊牛棚的英雄。

首局龍隊前兩棒郭天信、李凱威分別靠安打和觸身球上壘，攻占得點圈，蔣少宏打向右外野的飛球，從張志豪手套擦邊過，這記失誤先奉送龍隊第1分。

兄弟2局下張志豪保送、江坤宇安打攻占一三壘有人，岳東華以滾地球送回追平分，4局江坤宇的適時安打超前戰局。

但黃衫軍的領先很短暫，龍隊5局上由張祐嘉內野安打開啟攻勢，郭天信短打也點出一支內野安打，李凱威打到一壘方向，陳俊秀接球傳本壘未抓到出局數，先讓龍隊跑回追平分，瑪仕革斯．俄霸律尼敲安攻占滿壘，蔣少宏補上超前安打挹注2分打點，龍隊打線持續補刀，最終單局攻下5分，讓兄弟洋投猛登以5局被敲9安打、失6分（責失5分）收工。

鋼龍在第6局的投球也出現不穩，被曾頌恩、張志豪連兩棒敲出安打，龍隊決定換投，銳歐一登板雖保送江坤宇，但隨後讓岳東華擊出雙殺打，再K掉高宇杰成功解危，第7、8局繼續站上投手丘，最終3局投球任內僅被兄弟敲出1安打、無失分，再將第9局交到陳冠偉手中守成。