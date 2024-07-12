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非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

中職／張育成首安棒打潘威倫 卻見證新莊慘案

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將選秀狀元張育成（右）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，首打席敲出右外野高飛球出局後，與統一獅游擊手陳聖平（左）握手相擁。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成（右）今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，首打席敲出右外野高飛球出局後，與統一獅游擊手陳聖平（左）握手相擁。記者余承翰／攝影

「國防部長」張育成穿上富邦悍將隊99號球衣的第一戰，焦點卻被統一獅隊99號搶走，林益全開轟又貢獻5分打點，幫助獅隊以13：1大勝，張育成直到9局下才敲出生涯首安，從潘威倫手中敲出二壘安打。

張育成頂著旅美最強野手光環加盟中職，今天在新莊球場的首戰吸引10522人進場，1局下的首打席在2出局、一壘有人時，瞄準首球就揮棒，將布雷克139公里速球敲到右外野深處遭接殺。

接下來4局下張育成在2出局後上場，2好1壞後揮棒落空面對內角142公里速球遭到三振，6局上則在2出局、一壘有人時，敲出三壘滾地球，雖然全力衝刺但仍慢了半步遭到刺殺。

張育成在9局上作為首名打者，在0好2壞後，從潘威倫手中敲出左外野二壘安打，生涯首戰4打數1安打作收，另有1次三振，有趣的是，悍將總教練陳金鋒返台首安也是棒打潘威倫。

而獅隊則是在林益全2局上敲出本季首轟，一發3分砲先馳得點後，5局上又攻下3分，6局上5支安打攻勢，包含林益全的2分打點安打，攻下4分將差距拉開到10分差。

獅隊7局上又追加2分，悍將則是直到7局下才靠陳真的左外野陽春砲，棒打中繼投手姚杰宏，避免遭到完封，而5局下也是陳真從布雷克手中敲出第1支安打。

獅隊先發投手布雷克投完6局退場，僅被敲2支安打沒有失分，另有5次三振、2次四壞保送，拿下本季第6勝，防禦率下降到2.00。

悍將先發投手布藍登僅投2局就因左膝不適退場，投的46球裡只有20顆好球，被敲1支安打但投出4次四壞，丟掉3分承擔本季第6敗，防禦率5.34。

富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，首打席敲出右外野高飛球。記者余承翰／攝影
富邦悍將選秀狀元張育成今晚在新莊主場迎接中職首戰，擔任第四棒、指定打擊，首打席敲出右外野高飛球。記者余承翰／攝影
統一獅林益全2局上敲出3分打點全壘打。記者余承翰／設攝影
統一獅林益全2局上敲出3分打點全壘打。記者余承翰／設攝影

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張育成 林益全

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