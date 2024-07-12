中職／桃猿16安射爆雄鷹 魔神樂8局10K寫個人新高

樂天桃猿隊洋投魔神樂今天K得台鋼雄鷹隊打線滿頭包，繳出8局僅失1分好投，狂飆個人單場新高的10次三振，猿隊終場以7：2贏球，魔神樂取得本季第8勝，與隊友威能帝並列勝投榜第二

魔神樂先發8局共用106球，只被敲5安打、失1分，先發9棒只有第6棒的杜家明沒有成為K功之下的苦主，魔神樂唯一失分也是在第2局挨了杜家明的陽春砲。

雄鷹先發投手哈瑪星繳出6局失3分優質內容，被敲偏多的11支安打，猿隊首局就讓他失血，林泓育二壘打、朱育賢一壘打各攻下1分，3局上林立、廖健富安打串聯再擴大為3：1領先。

面對雄鷹牛棚，猿隊在第7局再有攻勢，許育銘面對4人次只抓到1個出局數，林立、廖健富分別靠四壞、觸身球保送上壘，林泓育先以安打追加分數，許育銘連續2次投手犯規再奉送猿隊此役第5分；猿隊第9局再靠廖健富三壘打、林泓育一壘打各追加1分，擴大為7：1領先。

許育銘單場2次投手犯規，為中職史上第6人，前一人為2015年4月4日義大犀牛隊的沈鈺傑。

猿隊全場16支安打，林泓育個人就敲4安打、3分打點，這也是他生涯第23場、今年第1場單場4安打以上演出。