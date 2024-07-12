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中職／10522人！張育成首戰吸票 新莊本季首度破萬

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
張育成穿上富邦悍將隊球衣的第一戰，吸引10522人進場，寫下新莊棒球場本季新高。記者余承翰／攝影
張育成穿上富邦悍將隊球衣的第一戰，吸引10522人進場，寫下新莊棒球場本季新高。記者余承翰／攝影

「國防部長」張育成的吸引力，新莊棒球場今天湧進10522人觀賞他回歸中職的第一場出賽，寫下新莊本季進場人數新高，首次突破萬人門檻。

悍將隊昨天以3.5年、總額9250萬元的史上最大合約，簽下前旅美好手張育成，內野進場觀眾提供「張育成首戰觀戰證書」，外野則推出「張育成首轟球交換計劃」，吸引球迷進場。

今天賽前預售票就來到9000人，剩下外野門票供現場販賣，而悍將球團公布，最終進場人數為10522人，超越5月11日與中信兄弟寫下的9275人紀錄，締造本季新高。

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中信兄弟 中職 張育成

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