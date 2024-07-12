中職／布藍登壞球連發2局退場 悍將回報：左膝不適

富邦悍將隊洋投布藍登今天先發面對統一獅隊，才投2局就出現4次保送，又被敲出3分砲，3局上續投連3顆壞球後就被換下場，悍將球團表示，布藍登因左膝不適提前退場，0：3落後下改由歐書誠接替。

布蘭登今天開賽就先投出保送，但靠著三振、雙殺下莊，2局上卻是連2次四壞保送走在前面，隨後被林益全敲出3分砲，2出局後又投出保送，才終於抓到該局第3個出局數，不料3局上續投又是壞球連發，在教練、防護員上場確認身體不適後，退場休息。

布藍登前一戰面對樂天桃猿隊5局掉7分，當時被敲11支安打包含1轟，但只有1次四壞，今天卻明顯控球失準，投46球僅20顆好球，4次四壞保送已經追平生涯最高，總計2局被敲1支安打，丟掉3分，防禦率上升到5.34。