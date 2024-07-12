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中職／99號開轟！林益全3分砲 本季首轟棒打布藍登
今晚新莊棒球場焦點聚集在富邦悍將隊99號張育成身上，然而先開轟的是統一獅隊99號林益全，一發本季首轟幫助球隊取得3：0領先。
選秀狀元張育成加盟悍將後穿上99號球衣，今天首次出賽，1局下就上場亮相，在2出局、一壘有人時，抓第1球揮棒，結果敲出右外野深遠飛球出局。
而獅隊在2局上先馳得點，林安可、潘傑楷連續獲得四壞保送上壘後，同樣穿99號的林益全敲出本季首轟，從布藍登手中把球掃出左外野全壘打牆，3分砲取得領先。
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