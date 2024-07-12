中職／99號開轟！林益全3分砲 本季首轟棒打布藍登

今晚新莊棒球場焦點聚集在富邦悍將隊99號張育成身上，然而先開轟的是統一獅隊99號林益全，一發本季首轟幫助球隊取得3：0領先。

選秀狀元張育成加盟悍將後穿上99號球衣，今天首次出賽，1局下就上場亮相，在2出局、一壘有人時，抓第1球揮棒，結果敲出右外野深遠飛球出局。