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中職／張育成首打席首球就揮棒 右外野深遠飛球出局

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影
張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影

富邦悍將隊選秀狀元張育成中職首戰在今天登場，球迷擠滿新莊棒球場內野爭睹風采，他的第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局，無緣挑戰生涯首打席首球開轟。

張育成頂著旅美最強野手光環加盟，與悍將簽下3.5年、總額9250萬元的史上最大合約，今天即刻登場，總教練陳金鋒考量守備還需適應場地、隊友搭配，安排他先發第四棒、指定打擊。

1局下張育成立刻有機會上場，2出局後第3棒王正棠選到保送，輪到張育成上場，新莊球場響起他的應援曲，然而才剛唱完名字，張育成看到布雷克投出的第一顆外角139公里直球就揮棒，敲到右外野被林佳緯接殺出局。

中職過去只有11人在生涯初登場的首打席擊出全壘打，但從未有本土打者面對生涯首球就擊出首轟，洋砲也僅有2人，1998年中信卡亞力、2005年誠泰馬力歐。

張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影
張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影

張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影
張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影

張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影
張育成第1個打席第1球就揮棒，然而敲成右外野深遠飛球出局。 記者余承翰／攝影

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中職 張育成 王正棠

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