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中職／獅碰上張育成首戰沒針對 餅總笑說會適時「尊重」

中央社／ 新北12日電
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照

富邦悍將隊好手張育成今天中職首秀，對手統一獅隊總教練林岳平表示，沒有特別針對研究，更直言必須被痛打一次再來研究怎麼對付他，也笑說會適時「尊重一下他」。

悍將今天在主場新莊棒球場迎戰獅隊，悍將先發第4棒、指定打擊排出今年中職選秀狀元張育成，對手獅隊總教練「餅總」林岳平表示，賽前有稍微跟張育成打招呼，關心一下身體狀況，但沒有特別針對張育成研究。

林岳平表示，張育成加入悍將後，「必須讓他痛打一次，我們才能研究怎麼對付他，不可能一開始就有辦法壓制他」，需要經過對戰，研討後續比賽怎麼調整，但也笑說會適時「尊重一下」他，意指敬遠故意四壞保送。

去年經典賽在國家隊帶張育成，現在變成中職需要解決的對手，林岳平表示，張育成既然回來了、就是例行賽，之後可能常遇到，透過例行賽讓獅隊球員、教練慢慢了解，張育成的加入對聯盟會帶來什麼變化、個人成績打得怎麼樣，才有辦法克服後續可能會遇到的問題，現階段對決到了就是積極攻擊。

林岳平談獅隊傷兵近況 盼明星賽後到位衝刺下半季

中職統獅隊傷兵近況，總教練林岳平表示，包括裴瑞茲、胡智爲、蘇智傑在內都有在進度內，希望這段期間把戰力準備好，明星賽後全部到位、衝刺下半季。

獅隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，獅隊總教練林岳平談起球隊傷兵狀況，今年2月手肘動刀的投手胡智爲目前已經二軍出賽3場，林岳平表示，胡智爲二軍出賽應該還要3、4次，二軍球數至少希望拉到80球，可以負擔一軍5局的投球數，目標7月底、8月初回到一軍。

至於6月中因為肩膀不適下二軍的洋投裴瑞茲（Hector Perez），也已經開始實戰投打練習（LiveBP），但林岳平表示，裴瑞茲還需要在二軍實戰過後才會知道後續安排。

另外野手蘇智傑目前打擊沒有太大問題，但林岳平表示，希望蘇智傑回到一軍不僅打擊、也可以守備，還有一段時間，希望可以盡快調整。

林岳平表示，距離7月20、21日舉行的中職明星賽還有約10天的時間，明星賽後就沒有時間休息、要要為下半季戰績衝刺，希望可以在這段時間把戰力準備好、明星賽過後都可以到位。

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中職選秀 張育成 林岳平

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