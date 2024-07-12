中職／同是巨約締造者 陳金鋒看張育成扛壓力

「台灣巨砲」陳金鋒返台加入中華職棒時，簽下中職球員最大合約，這個紀錄隨著時代更迭，到昨天張育成與富邦悍將隊締結3.5年、總額9250萬元合約再創新高，隨之而來的壓力也不容小覷，陳金鋒過來人身分認為：「就是平常心看待。」

陳金鋒在2006年與La New熊隊簽下兩階段的3年保障合約，第一個3年合約價碼3000萬元、年薪1000萬元，第二階段也是3年保障約，將視前3年表現而定，另外每年績效與打擊獎金350萬元，合計6年總額最高可達到8100萬元。

鋒哥當時旅美返台讓熊隊願意遞上大約，不僅當時仍有獲得美職球隊春訓邀約的身手，也對他的高人氣寄望頗高，期待他能夠帶動當時低迷的票房，外界也好奇他在中職能夠敲出幾轟？掀起一陣「金鋒熱」。

而今年張育成也出現類似現象，與悍將簽下過往難以想像的大約，雖然激勵獎金未透露，但據悍將球團指出，月薪、年薪、總額數字都是史上最大，也讓球迷、媒體都爭相鎖定張育成今天的首戰表現。

如今作為悍將總教練，陳金鋒從旁觀察認為，這不會是太大問題，「作為球員都會有壓力，只要能夠保持平常心，做好自己的本份就可以了。」

而當時陳金鋒旅美返台是在2005年年底選秀會中獲選，隔年1月完成簽約，經歷完整春訓才上陣，張育成則多了季中加入的難題，陳金鋒表示：「都一樣是比賽，他在美國也都有在比賽、訓練。」