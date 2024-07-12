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中職／送林岳谷禮物不是保時捷 張奕：我不是大谷

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
張奕加盟富邦悍將隊後，今天在新莊棒球場練投。圖／富邦悍將隊提供
張奕加盟富邦悍將隊後，今天在新莊棒球場練投。圖／富邦悍將隊提供

張奕在今年中職選秀會獲得富邦悍將隊第2輪指名，昨天球團將他正式註冊，將穿上19號球衣，張奕承諾會給背號原主人林岳谷一份禮物，不過不會是保時捷，「我沒辦法跟大谷翔平一樣。」

富邦悍將隊今年選秀大進補，昨天舉辦首輪指名、前旅美野手張育成加盟儀式，也註冊第二輪選入的前日職投手張奕，兩名即戰力今天都在球場現身，明天將為張奕舉辦加盟儀式。

張奕去年底離開日職後決定投身中職選秀，先跟隨台鋼雄鷹隊一起練習，但在選秀會上被悍將選中，張奕表示，目前已經自主訓練一周，進過2次牛棚，「我隨時可以上場。」

不過實際上場日仍有待教練團安排，今天可能適應一軍氣氛為主，張奕表示：「很久沒上投手丘了，個人期許是成為先發投手，不過球隊的需求是牛棚，定位上就照教練的安排去調整。

也因為先前在二軍保持出賽，張奕對於炎熱氣候已經習慣，「今天比較不悶一點，一軍又是打晚場的，應該會不太一樣。」

張奕決定穿上在中華隊時期的19號球衣，期許自己能夠重返初衷，回顧2019年12強時的好表現，「那時候沒想那麼多，就是丟好每一顆球。」

而悍將原本19號是林岳谷持有，張奕感謝學弟願意讓出背號，「會給學弟禮物。」不過他也笑著補充：「我沒辦法跟大谷翔平一樣送保時捷。」

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