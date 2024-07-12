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中職／讓出99號給張育成 陳連宏：我的榮幸

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
張育成賽前練習。 圖／富邦悍將提供
張育成賽前練習。 圖／富邦悍將提供

張育成加盟富邦悍將隊選擇「99」作為背號，號碼原主人是基地統籌教練陳連宏，他接到球隊詢問後，二話不說就讓出，「能把這個號碼給育成是我的榮幸。」

張育成在中華隊時期的18號悍將已由投手黃保羅持有，他也希望留給這位潛力王牌，轉而選擇99號，陳連宏對於背號沒有特別想法，樂意讓出。

兩人今天在球場見面時，張育成握手致意，也允諾會送出小禮物致謝，陳連宏表示：「先前在台東出賽，今天才第一次見到本人，很帥，身材又很好。」而陳連宏在失去99號後選擇穿上84號，原因也單純是在沒人使用的號碼中做選擇。

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張育成 陳連宏 黃保羅

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