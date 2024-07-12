中職／張育成首日當悍將變害羞 首打席策略Let It Go

富邦悍將隊選秀狀元張育成今天在新莊主場迎接首戰，預售票人數已經突破9000，張育成聽到後露出笑容，「很期待，就像經典賽一樣，也希望大家多多來看球，不要只有一場。」

悍將總教練陳金鋒安排張育成在首戰擔任先發第4棒、指定打擊，未安排守備是考量還需適應場地、默契，張育成表示，鋒總有告知自己，還一度開玩笑說要讓自己打第9棒，「因為我的背號是99嘛。」

第一次與悍將球員團練，個性外放的張育成也罕見地說：「其實滿緊張，比在國外的時候還緊張，互動有點尷尬，在國外有新球員到會主動打招呼，這邊可能年輕人比較多一點，他們害羞，我也跟著害羞。」

不過悍將今天將張進德拉上一軍隨隊待命，也讓張育成稍微鬆口氣，「目前只有跟哥哥比較熟，還有經典賽的戰友（陳）仕朋、（范）國宸。」

繼經典賽後再次在台灣球場出賽，張育成表示，不一樣的地方是經典賽氣候比較涼，今天練球完就滿身大汗，也頻頻多喝水，「其他都差不多，上場就是把最好的拿出來，棒球都是一樣的，沒有改變。」

針對首戰對手、統一獅隊先發投手布雷克，張育成向隊友打聽過，「聽說他指叉球不錯，放球點比較高，看起來會覺得是好球，就抓自己的好球帶攻擊，其他放掉。」

張育成最快明天才能展現大聯盟級守備功力，今天先配合球隊遇到短打、雙盜壘的應變，他說：「現在有人帶，之後自己要記得，不然會失誤的。」

外界也好奇張育成的第1個打席會在台灣球迷面前有何展現，他說：「先打到球為主，結果自己沒辦法控制，就Let it go（自然發生）。」