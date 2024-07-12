中職／啦啦隊潔西穿比基尼甜蜜合比愛心 網：那隻手是誰的？

富邦悍將啦啦隊潔西（Jessy）因擁有亮麗外型，又經常在個人社群與粉絲互動，獲得許多支持。她近日在個人IG分享一段旅遊時拍攝的影片，她換上10套服裝完成「臉頰愛心」，讓網友們直呼戀愛了！

潔西在IG發文分享旅遊心境，「喜歡吹著涼涼的海風，喝椰子看著椰子樹跟沙灘，最後幾天我都關在一個島上也沒出去，度假村裡的活動就足夠我玩了，而且看著像不科學太漂亮風景，我根本捨不得出去，真的覺得我排的行程太好了。」

潔西也曬出一段影片，一隻神秘的手出現在鏡頭左側，比出半個愛心，潔西換上各式各樣的泳裝，接連衝到鏡頭前露出甜美笑容，貼著手完成臉頰愛心，總共10套服裝讓粉絲們賞心悅目，影片最後是她欣賞煙火的畫面。

貼文一出，網友紛紛表示羨慕，「那隻手是誰的！我要打那隻手！」、「好羨慕那個手」、「那個手是我想成為的樣子」、「那個手真幸福」、「戀愛感滿滿。」潔西後來也公布手的主人是她母親，並開玩笑寫道，「我媽表示已拉黑！」