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中職／張家兄弟會合！張進德：多一個家人的感覺

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊張進德一軍隨隊，與弟弟張育成首次當職棒隊友。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊張進德一軍隨隊，與弟弟張育成首次當職棒隊友。記者蘇志畬／攝影

張育成。圖／富邦悍將隊提供
張育成。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊選秀狀元張育成今天迎接在中華職棒的首戰，大哥張進德也拉上一軍隨隊，但先休兵，明天才有機會上演「張家兄弟」同場戲碼，兩人繼2019年亞錦賽後再次同隊，張進德說：「多一個家人的感覺。」

張進德日前因左手腕不適下二軍，昨天接到通知在今天與一軍會合，總教練陳金鋒表示，張進德在二軍連續出賽3場，身體狀況沒問題，但今天還不會上一軍，希望讓他緩衝一下，明天再看狀況。

再次與弟弟張育成同隊，張進德透露，自己有跟弟弟說過可以考慮回到中職，「球隊也很用心，歡迎他回來，對我來說也是很大幫助，對球隊也是。」

張育成也提前詢問張進德中職的注意事項，張進德提醒一點不同之處，就是球鞋顏色需要全隊統一，「他跟我都喜歡自己畫球鞋，想有點個人特色，但目前聯盟規定是不可以，希望之後提出來看看，有沒有機會改變。」

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中職 張育成 張進德

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