韓職／曾在亞運壓制中華隊 南韓年輕強投陷迷航

韓華鷹20歲年輕強投文東珠本季陷入迷航，出賽13場的防禦率高達6.92，今年兩度被降至二軍調整，近期重返一軍的文東珠今天將先發對上LG雙子。韓華鷹教頭金卿文認為，在球季後半段開打前，文東珠需要一些時間調整思緒。

文東珠是去年杭州亞運南韓隊王牌，生涯最快球速來到161公里，是韓職第一名能飆到160公里以上的本土投手。在亞運金牌戰中主投6局飆出7K，成功壓制中華隊，幫助南韓奪金。他在去年也以8勝8敗、防禦率3.72的成績奪得新人王。

不過，文東珠今年卻陷入低迷，開季13場只有3場優質先發，繳出3勝6敗、防禦率6.92、每局被上壘率高達1.91。金卿文指出，「他仍然是非常年輕的球員，我們不應該期待他每場先發都會贏球，那會把太多壓力放在他身上。但他的隊友和球迷們都支持他，他必須要把工作做好，讓球隊居於贏球的狀態，或是至少盡全力奮戰，這是他成長過程中必須學習的。」金卿文認為，文東珠是一名非常積極的孩子，「他的臉上總是保持笑容，我想他已經準備好在今天展現實力。」

柳賢振今年2月回鍋韓職，本季16場先發繳出5勝5敗，是投手群中具安定感的老將。 美聯社

韓華鷹陣中還有具多年大聯盟資歷的37歲強投柳賢振，本季16場先發戰績5勝5敗、防禦率3.62。柳賢振開季跌跌撞撞，但自5月起開始回穩，這段期間的防禦率為2.50。金卿文指出，「身為總教練，如果我的先發群投滿6局，我會很感激，這會讓牛棚群輕鬆很多。」韓華鷹目前戰機不甚理想，以37勝46敗2和暫居全韓職10隊中第9。