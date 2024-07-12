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中職／張育成首戰第四棒、DH 沒守游擊有鋒總貼心考量

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
張育成。圖／富邦悍將隊提供
張育成。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今晚迎接選秀狀元張育成首戰，總教練陳金鋒照計畫安排他扛起第四棒，但考量場地熟悉度從指定打擊起步，預售票至截止時間已售破9000人，突破本季新莊棒球場新高不是問題。

張育成內野多個守位皆可，陳金鋒表示，主要是場地、隊友默契需要熟悉，也要熟悉比賽節奏，所以讓他先打指定打擊，明天再看狀況決定是否安排守備。

至於誰要扛起第五棒保護張育成的位置？陳金鋒先開玩笑用手指指自己，隨後公布解答，「就交給現在狀況最好的范國宸，讓他在後面。」陳金鋒也讓為球隊下半季至今，每個球員表現都不錯，打序上不會做出太大調動。

新莊棒球場本屆最多觀眾人數是5月11日中信兄弟與悍將的9275人，而新莊滿場為12100人；悍將球團表示，目前預售破9000張，接下來會依照現場買票為主，內野已完售。

張育成。圖／富邦悍將隊提供
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張育成。圖／富邦悍將隊提供
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張育成 棒球 陳金鋒

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