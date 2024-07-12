中職／一粒重拾暗黑風大膽秀白皙美腿 羞喊：越拍越尷尬

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒（趙宜莉）因外貌神似「圍棋女神」黑嘉嘉，搭配葉保弟魔性應援舞走紅，IG追蹤數破30萬，堪成啦啦隊超新星。她昨天在個人IG分享「暗黑系」美照，讓粉絲們大飽眼福。

一粒進入啦啦隊前，曾被網路媒體評選為輔仁大學校花，有「超級電眼暗黑系美女」封號，不過她進入啦啦隊後，分享的照片幾乎都是走陽光甜美風格。

昨晚她發IG限動分享多張個人照，長髮披肩搭配V領長上衣、熱褲和運動鞋全部是黑色系，白皙美腿更加顯眼，但一粒冰山美人形象馬上破功，她曬出拍攝過程的影片並直呼，「越拍越尷尬哈哈哈哈！」

照片公開後，立刻獲得許多粉絲稱讚，也有人發文稱讚一粒姊的拍照技術，「不得不說粒姊真的很會拍，之前一粒給我一張原圖，那張我放手機桌面一直放到現在，等一粒給我新的我再換。」一粒姊也回應：「謝謝。」

一粒難得黑色穿搭，秀白皙美腿。截圖自一粒IG