中職／前日本性感女優報名小龍女徵選 網呼：三上悠亞一起來

味全龍啦啦隊「小龍女」近日展開徵選活動，吸引各路好手前來報名，沒想到連前日本人氣女優蘭蘭（蘭々）都驚喜現身，掀起許多網友討論。

蘭蘭去年12月結束7年女優生涯，讓不少粉絲心碎，不過她仍出席TSE台灣寫真博覽會，今年8月也會參加TRE台北國際成人展。

她日前還出現在味全龍隊官方YouTube頻道，宣布將參加小龍女徵選活動，她穿著白色上衣和短裙做自我介紹，「大家好我是蘭蘭，來自日本，今年27歲身高158公分，興趣是學習和跳舞，我非常喜歡台灣，台灣人都很友善，台灣食物很好吃，我希望可以成為小龍女，永遠住在台灣，謝謝！」

影片一出，網友紛紛留言嗨喊，「台日友好」、「蘭蘭超可愛」、「可以直接入選了，票房一定大增」、「希望味全龍能讓蘭蘭開啟新的職業生涯」、「最好跟三上悠亞一起加入」。

味全龍去年曾邀請超人氣女優三上悠亞開球，並在舞台一起應援，引發台日兩地高度關注。前AKB48成員鈴木優香先前也來報名這次徵選，目前中職共有9名啦啦隊韓援，以及統一獅2名日籍啦啦隊紘Chihiro和希美Nozomi。