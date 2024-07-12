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中職／張育成首戰受期待 挑戰高懸26年新人壘打數紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影

「國防部長」張育成頂著旅美最強野手頭銜加盟富邦悍將隊，今天將在新莊主場迎接中職首秀，外界關注度直接從首安跳級到首轟，他的生涯初登場也有機會挑戰高懸26年的中職新人首戰壘打數紀錄。

張育成美職生涯寫下大聯盟單季9轟的台將最高紀錄，5年累積20轟也是旅美野手最高，長打火力毋庸置疑，悍將球團準備好「張育成首轟球交換計劃」，撿到首轟球的球迷，可以換得3項親筆簽名的實戰球衣和球具。

除了首轟何時誕生，張育成今天首戰表現也受到關注，翻開中職歷史，生涯首戰表現最亮眼的是1998年興農牛隊怪力男，當時他在5打數敲出3安打，其中2轟、1支三壘打，總計11壘打數的高標至今仍是中職野手首戰最高壘打數紀錄。

本土野手在中職首戰的最高壘打數紀錄由兩人共享，1990年汪俊良4打數3安打（1支二壘打、1轟），與2011年陳鏞基5打數4安打（1轟），兩人同樣7個壘打數，都是統一獅隊球員。

近5年首戰表現最亮眼的球員則是味全龍隊吉力吉撈．鞏冠，他在2021年的首秀5打數3安打，敲出1發陽春砲，累積6個壘打數，寫下龍隊隊史野手首戰壘打數新高。

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中職 張育成

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