中職／J型人格？胡智爲病床上已在排復健 回歸一軍倒數

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊投手胡智爲年初手肘動刀，已在二軍展開復健賽。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手胡智爲年初手肘動刀，已在二軍展開復健賽。圖／統一獅隊提供

統一獅隊投手胡智爲今年2月因右手肘發炎動刀，是他棒球生涯首次遇到手部手術，從關節腔取出8塊骨頭和軟骨，近期已在二軍賽事再度踏上投手丘，有望在下半季重返一軍，為投手群增強戰力。

胡智爲的骨刺影響關節軟骨組織剝離，導致游離體掉落在關節腔，造成右手肘發炎。他說：「骨刺是投手的宿命，這可能在我旅美時期就存在了，但我不知道什麼時候會復發，也有可能永遠不會發作。」不過這次在春訓就復發，一發炎就是10天，讓他意識到是時候該開刀處理。

胡智爲手術前已做好萬全準備與評估，甚至術後還躺在病床上就聯絡復健等相關單位，與醫生確認何時才能正式投入訓練。胡智爲表示：「當時大家都叫我不要急，但我是職業球員，我必須要對得起我的身分，那時我對自己的要求就是要在最短時間內回到球場上為球隊貢獻，老婆也會時時刻刻提醒我要按部就班做好每件事。」

胡智爲術後兩周拆線完就進入計畫訓練，三月底開始傳接球。因為是侵入性治療的清創手術，會破壞深層肌肉組織，也導致手術部位骨頭與肌肉容易沾黏，得先靠防護員拉扯角度伸展放鬆，再憑藉投球訓練適應與延展，不斷地投球與放鬆難免會感覺不適，但他知道這是計畫內的一環，也保持正面，希望能讓手臂早點回到之前的強度。

因為訂定計畫的習慣，胡智爲在找回身手過程中未曾迷茫，「未來的事情本來就是未知，但對於這個未知，我不會感到迷惘，因為我知道我正一步步走向對的位置，也跟訓練員、防護員與復健師討論種種問題，那我對未來就不會有太多忌憚或產生負面想法，因為我會事先預防那些問題發生。」

胡智爲6月底術後首次登板，連續3場都無失分，他表示，在得知要先發時，腦海中就開始有規畫，這三場都有達到他計畫內的目標，也有練習到不同球種，希望能盡快回到一軍貢獻，跟著球隊一起達到團隊共同設定的目標。

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棒球 統一獅 胡智爲

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