中職／張育成「薪」境界有多扯？1天收入就超過一軍月底薪

富邦悍將隊為張育成端出的「最大誠意」昨天正式揭曉，為一份3.5年9250萬元合約，光是在台灣的第一紙合約總值，就超越他的旅美生涯大聯盟層級收入，中職薪資待遇達到全新境界。

張育成生涯共在大聯盟留下5季出賽，加上赴美之初領到的簽約金50萬美元，在大聯盟層級所累積的總收入為277萬2587元（約台幣9000萬元）。

逐年攤開來看，張育成在大聯盟的前4季（2019到21年）仍屬新人合約，按照在大聯盟的天數比例領取薪水，年薪分別為11萬3392美元、15萬2635美元、47萬8920美元、67萬7640美元，去年則是以自由球員身分與紅襪隊簽下大聯盟合約，保障年薪85萬美元。

張育成與悍將的合約細節並未公布，哪些部分屬保障薪資、激勵獎金未明，外界只能以9250萬元為總值計算，一紙合約就賺進超過大聯盟生涯總收入，平均月薪220萬元幾乎是聯盟排名第二的隊友江少慶兩倍，獨自站在薪資金字塔最最最頂端，光是平均日薪逾7萬，已達中職一軍月薪底薪。

現今中職共有兩位月薪百萬等級的本土投手，分別是江少慶113.3萬元、王維中3.3萬美元（約台幣107萬元），兩人現行合約都在明年球季後到期，而中職在2022年因該年月薪93萬元的陳俊秀，首度出現200萬級的本土投打對決，今年在張育成出現後，將首度「湊」出300萬級對決。