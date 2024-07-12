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中職／3.5年總額9250萬元 張育成合約寫新猷

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，昨披上背號「99」號的悍將戰袍。記者林伯東／攝影
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，昨披上背號「99」號的悍將戰袍。記者林伯東／攝影

富邦悍將隊昨天為選秀狀元張育成舉辦加盟記者會，由領隊林華韋批上九十九號球衣，張育成透露決定落葉歸根的關鍵，就在去年世界棒球經典賽台灣球迷的溫暖歡迎，今天在新莊主場就要全副武裝上陣，「想要展現最好的自己。」

悍將與張育成簽下的是三年半、總額九二五○萬元的史上最大合約，加上背負旅美野手最好的成績，張育成坦言回來打球一定有壓力，「有期待才有關注，也不是不好的事。」

富邦育樂總經理陳昭如透露，要讓張育成點頭，從一月就開始聯繫，也透過數據分析讓老闆願意打開錢包，需提出有吸引力的合約，「這筆合約包含激勵獎金，月薪數字尊重選手不便透露，可以確定的是，無論月薪、年薪、總額都是中職新紀錄。」

「在國外沒有那麼開心。」張育成表示，自己思考回台的決定長達一年半，感謝悍將提供這麼棒的合約，現在身體很健康，準備好每天出賽，「要我投球也可以。」

張育成提及，過去在國外打球沒能拿出最好的實力，一部分原因是傷勢，另一方面也是孤獨作戰的感覺，「決定回來沒有遺憾，在小聯盟打球沒人看，感覺在浪費自己的生涯，球員生命有限，想要回來展現自已。」

選擇九十九號背號，張育成透露，原因之一是嚮往洋基隊重砲賈吉，至於中華隊曾穿過的十八號就留給年輕投手黃保羅，「九十九號也是隱藏的十八號，九加九等於十八。」

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