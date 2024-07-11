快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

TPBL／外籍生與洋將共用名額 戰神握23日選秀會狀元籤

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
7球團今天拜會會長莊瑞雄並將選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位定案。圖／TPBL提供
7球團今天拜會會長莊瑞雄並將選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位定案。圖／TPBL提供

TPBL台灣職業籃球大聯盟所屬7支球團台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家及高雄全家海神（由北至南排序）於今天拜會聯盟會長莊瑞雄，就聯盟未來發展方向交換彼此意見。

在會長莊瑞雄的協商與帶領下，本次會面已將選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位定案。其中選秀順位依照新聯盟參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，以抽籤方式決定最終選秀順位。

今天在公正人員監證下，由莊瑞雄抽籤完成最終選秀順位，另因應前期籌備作業，同時希冀更多籃壇新血加入，選秀會將延長報名至7月15日中午12點，先前已報名「2024 聯合選秀會」之新秀資格將無條件延續至「2024 TPBL DRAFT」，正式選秀會將於7月23日舉行。

針對外界所關心的外籍生議題，聯盟將維持先前七支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊四位外籍球員名額之外，額外再簽約一位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄三位外籍球員與四節八人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。

選秀順位備註：

＊原T1聯盟雲豹與戰神交易首輪選秀權，由戰神取得雲豹2024年首輪選秀權。

＊原T1 聯盟戰神與太陽交易第二輪選秀權，因太陽解散故戰神無第二輪選秀權。

TPBL第一屆選秀會選秀順位。圖／TPBL提供
TPBL第一屆選秀會選秀順位。圖／TPBL提供

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

籃球

延伸閱讀

藍質疑大法官心證已定 綠指大法官中立未傾向黨派

影／經委會成立雞蛋調查小組 民進黨立委退席開記者會抗議

籃球／職籃重新洗牌確定！新聯盟7隊迎接「台灣職業籃球大聯盟」

影／綠委上周四就曾破門 國民黨團公布畫面轟民主倒退

相關新聞

中職／張育成個性+數據 讓富邦打開錢包遞史上最大約

富邦悍將隊今天舉辦選秀狀元張育成加盟記者會，迎接這位台灣旅美史上最強球員，悍將也遞出史上最大合約，富邦育樂總經理陳昭如透...

中職／參戰12強重溫台灣應援？張育成只等會長一句話

「國防部長」張育成回到台灣獻技加盟富邦悍將隊，去年3月經典賽獲得台灣球迷應援體驗是他決定的因素之一，至於年底的世界棒球1...

中職／在美國還不是最好自己 張育成透露決定返台關鍵

「在國外沒有那麼開心。」旅美台將張育成決定落地歸根，透過中職選秀加盟富邦悍將隊，今天在加盟記者會上他也透露做出決定的關鍵...

中職／張育成吸睛逾百記者到場 吸金首戰預售破8千

富邦悍將隊今天舉辦「國防部長」張育成加盟記者會，遞出3.5年、總額9250萬元的合約，肯定他在場上的身手，也很快感受到場...

中職／張育成選穿99號想到賈吉 18號暖心留給黃保羅

富邦悍將隊今天為選秀狀元張育成舉辦加盟記者會，領隊林華韋為他批上99號的球衣，張育成透露，原因之一是嚮往洋基重砲賈吉（A...

TPBL／外籍生與洋將共用名額 戰神握23日選秀會狀元籤

TPBL台灣職業籃球大聯盟所屬7支球團台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。