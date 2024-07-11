TPBL／外籍生與洋將共用名額 戰神握23日選秀會狀元籤

TPBL台灣職業籃球大聯盟所屬7支球團台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家及高雄全家海神（由北至南排序）於今天拜會聯盟會長莊瑞雄，就聯盟未來發展方向交換彼此意見。

在會長莊瑞雄的協商與帶領下，本次會面已將選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位定案。其中選秀順位依照新聯盟參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，以抽籤方式決定最終選秀順位。

今天在公正人員監證下，由莊瑞雄抽籤完成最終選秀順位，另因應前期籌備作業，同時希冀更多籃壇新血加入，選秀會將延長報名至7月15日中午12點，先前已報名「2024 聯合選秀會」之新秀資格將無條件延續至「2024 TPBL DRAFT」，正式選秀會將於7月23日舉行。

針對外界所關心的外籍生議題，聯盟將維持先前七支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊四位外籍球員名額之外，額外再簽約一位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄三位外籍球員與四節八人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。

選秀順位備註：

＊原T1聯盟雲豹與戰神交易首輪選秀權，由戰神取得雲豹2024年首輪選秀權。