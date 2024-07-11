中職／布雷克本季吃定悍將 張育成明天首次亮相硬碰硬

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰統一獅隊，進行3連戰首戰，張育成返台首次亮相倍受矚目，在中職第1位碰到的投手確定是布雷克，悍將推出布藍登應戰。

布雷克本季出賽11場，其中9場先發，戰績5勝2敗、防禦率2.20，其中對戰悍將兩場合計13局，只被揮出6支安打、失1分，飆出16次三振，拿下兩勝、防禦率只有0.69。

從布雷克對戰4隊的表現看來，就是對悍將最有心得，明天首次和張育成交手很有看頭。

布藍登本季13場先發投出2勝5敗、防禦率5.08，對戰獅隊3場1勝1敗、防禦率4.85；他從5月24日起8場先發，完全沒有勝投紀錄，而且吞下3連敗，最近勝投已是5月3日對中信兄弟隊之戰。

悍將上半季對獅隊4勝8敗，也是對戰敵隊最差紀錄，成為29勝31敗排名第4、連續3個半季勝率低於5成的主因，張育成加盟後能否幫助球隊打出不一樣的氣勢，悍將球迷都很期待。