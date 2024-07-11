中職／悍將簽定前旅日投手張奕 13日新莊公布合約內容

富邦悍將隊今天宣布，已和今年選秀會第2輪選中的前旅日投手張奕完成合約洽談，也向聯盟進行選手註冊，將於13日在新莊球場對統一獅隊賽前，為他舉行加盟儀式。

張奕去年結束旅日生涯，今年1月和台鋼雄鷹隊簽下自行培訓選手合約，在二軍出賽11場（6場先發）合計44.1局，投出2勝1敗1中繼、防禦率4.47。

悍將在6月28日選秀會第2輪、全部球員第7順位挑中張奕，今天完成簽約和註冊，但未透露合約內容，球團表示將在13日賽前公布。