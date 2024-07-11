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中職／猿推出暑期返校日 樂天女孩化身同學在舞台應援
樂天桃猿隊將於17、18日在桃園球場對味全龍隊進行2連戰，推出暑期返校日活動，邀請桃園市在地高中舞蹈社團為球賽進行開場表演，樂天女孩化身10號隊友的同學在舞台上應援，活動將贈送進場球迷乖乖1包（3種口味隨機贈送，數量有限贈完為止），歡迎學生們穿著制服一起到全猿主場返校。
猿隊與桃園在地結合，返校日第一天邀請治平高中熱舞隊擔綱開場演出，治平高中熱舞隊由教練楊鴻德領軍，主要舞風為地板Breaking，第二天則由大園國際高中熱舞社為比賽揭開序幕，大園高中熱舞社由亨利老師指導，舞風以Hip-Hop為主。
想和喜歡的球員或女孩告白嗎？樂天桃猿在兩天比賽局間安排「青春の告白」活動，讓10號隊友在左外野大樂區草坪，對心儀的球員或女孩大聲告白；局間還有特別活動等著10號隊友答題拿好禮。
兩天賽後將舉辦「校園紀念照」活動，4人以上著同一學校制服或大學系服（限在學生），即可報名與樂天女孩在球場內一同合影拍攝校園紀念照，報名辦法將另行公布。
8月27日將舉辦開學日，更多相關詳細活動資訊陸續於Rakuten Monkeys FB粉絲專頁公告。
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