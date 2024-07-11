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中職／張育成吸睛逾百記者到場 吸金首戰預售破8千

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒富邦悍將11日為選秀狀元張育成舉辦加盟記者會，悍將領隊林華韋（右）致贈99號球衣給張育成（左）。中央社
中華職棒富邦悍將11日為選秀狀元張育成舉辦加盟記者會，悍將領隊林華韋（右）致贈99號球衣給張育成（左）。中央社

富邦悍將隊今天舉辦「國防部長」張育成加盟記者會，遞出3.5年、總額9250萬元的合約，肯定他在場上的身手，也很快感受到場外吸金能力，今天記者會吸引逾100名記者到場，明天首戰預售票更超過8000人。

今天張育成加盟記者會，吸引媒體大陣仗採訪，富邦悍將球團估計有破100名媒體到場採訪。此外，今天也有50位透過悍將APP參與抽籤選中的亞瑟傳奇、亞瑟王會員穿著悍將球衣到現場參與。

明天的悍將新莊主場賽事，球團將準備「張育成中職初登場觀賽證書」，提供給購買內野門票的球迷，根據球團表示，目前內野已經完售。

外野票房也在衝刺中，悍將宣布「張育成首轟球交換計畫」，凡拾獲張育成中華職棒首支全壘打球的球迷，悍將球團將提供「張育成親簽實戰球衣」、「張育成親簽實戰球」、「張育成親簽球帽」作為交換條件。

富邦育樂總經理陳昭如也預告，接下來還有更多與張育成有關的活動，包括7月26日起悍將移師大巨蛋擔任主場，首日將準備張育成球員卡作為進場贈品，賽後也會有張育成相關互動活動，而7月27、28日的「G!POP主題日」將以迷彩球衣為主，歡迎球迷進場加油。

記者會除公布加盟條件以外，同時相關行銷內容也一並曝光，球團推出「背號排汗T」、「球員版球衣」、「球員應援毛巾」、以及「Welcome Home紀念老帽」等首波個人商品，將從12日起在富邦悍將新莊主場商品旗艦店、momo購物網悍將商城開賣。

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中職 富邦悍將 張育成

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