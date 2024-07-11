中職／參戰12強重溫台灣應援？張育成只等會長一句話

「國防部長」張育成回到台灣獻技加盟富邦悍將隊，去年3月經典賽獲得台灣球迷應援體驗是他決定的因素之一，至於年底的世界棒球12強賽，張育成也義不容辭，他說：「會長要我打，我二話不說。」

張育成去年曾一度婉拒參加經典賽，引發兵役風波，在中職會長蔡其昌邀請下，決定加入中華隊，以場上表現擄獲球迷芳心，成為他決定返台的伏筆。

加盟中職之後，張育成將在明天即刻加入悍將陣容，期待對決每一位中職投手，也笑說：「最想對決的是大谷翔平。」也知道返台後機會不多，「就等之後中華隊了。」

12強賽在大聯盟40人名單中的球員無法參賽，張育成還沒那麼快有機會圓夢，但對於12強重批中華隊戰袍仍給予正面答覆。

張育成返台後換上「髒辮」新造型，與味全龍隊吉力吉撈・鞏冠走相同路線，兩人過去曾是印地安人隊隊友，張育成也期待在中職相會。

張育成透露，自己很早就想要試試看綁「髒辮」，但擔心在美國不好找髮型師維護，回來台灣後也請教過髒辮前輩吉力吉撈，「用這個頭髮不用整理，也不會不好洗頭，我們每天運動一定要洗澡的。」

而張育成也將與大哥張進德一起攜手為悍將奮戰，他表示，曾經想過兩人有機會當中華隊隊友，「當兄弟是很好的緣分，沒想過職棒同隊，有很多可以交流學習的地方，可以說是我的『貼身Coach』吧。」至於弟弟張偉聖則效力統一獅隊，「雖然不同隊，也希望他達成想要的目標。」