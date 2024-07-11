中職／世界選美冠軍啦啦隊曼容出新單曲 網好評：空靈的聲音
中信兄弟啦啦隊高曼容不只獲得球迷喜愛，還經常參加國際選美賽事，並獲獎為國爭光。她近日更首度以歌手身分發行單曲，獲得粉絲們一致好評。
高曼容昨天在IG發文宣布，個人第一首單曲「Go Back」已發布，「第一次以歌手的身分發行單曲，在各大音樂平台都可以聽到，大家去聽爆嗎？」
消息一出，網友們紛紛留言讚嘆，「好聽好聽」、「空靈的聲音」、「一定聽爆」、「等你在大巨蛋唱」、「請問女神你還有什麼不會？」曼容也提醒粉絲，音樂串流平台分成2個版本，原版和伴奏版。
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