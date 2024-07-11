快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

中職／等不及！張育成身體健康準備好「要投球也可以」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影

「國防部長」張育成今天正式加盟富邦悍將，準備好明天就上場比賽，看見隊友已經開始使用「敬禮」手勢提前歡迎他，張育成開心用英文說：「I can't wait !（等不及了）」

張育成穿上99號球衣，明天就將在新莊主場亮相，對於棒次、守位沒有特別想法，「不管哪個棒次，可以每天上場就好，從小就守游擊，但內野4個位置我都可以守。」

悍將與張育成簽下的是3.5年、總額9250萬元的史上最大合約，加上背負旅美野手最好的成績，張育成也坦言回來打球一定有壓力，「有期待才有關注，也不是不好的事，我就是做好本分，不要在意結果。」

而今年張育成在美職屢屢受傷，5月下旬曾因守備導致右肩受傷，但還在美國時就已經開始復健賽，他也再次強調身體已是健康狀態，也接受過各種檢查，「現在都可以，要我上場投球也沒問題，我在美國有投過啊。」

張育成也已經開始觀看悍將賽事，也看見隊友們慶祝時拿出他在經典賽的招牌手勢，感覺很開心，也期待與總教練陳金鋒並肩作戰，「他是很強的前輩，大家都知道他是誰，我也希望跟他一樣，成為大家都知道的人物。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

富邦悍將 張育成 陳金鋒

延伸閱讀

中職／在美國還不是最好自己 張育成透露決定返台關鍵

中職／張育成個性+數據 讓富邦打開錢包遞史上最大約

中職／張育成選穿99號想到賈吉 18號暖心留給黃保羅

中職／張育成3.5年9250萬當悍將 刷新最大約、最高月薪

相關新聞

中職／張育成3.5年9250萬當悍將 刷新最大約、最高月薪

富邦悍將隊今天為旅美歸國的張育成舉辦加盟記者會，會中由富邦育樂總經理陳昭如公布，雙方簽下3.5年、總額9250萬元的史上...

中職／張育成個性+數據 讓富邦打開錢包遞史上最大約

富邦悍將隊今天舉辦選秀狀元張育成加盟記者會，迎接這位台灣旅美史上最強球員，悍將也遞出史上最大合約，富邦育樂總經理陳昭如透...

中職／在美國還不是最好自己 張育成透露決定返台關鍵

「在國外沒有那麼開心。」旅美台將張育成決定落地歸根，透過中職選秀加盟富邦悍將隊，今天在加盟記者會上他也透露做出決定的關鍵...

中職／張育成選穿99號想到賈吉 18號暖心留給黃保羅

富邦悍將隊今天為選秀狀元張育成舉辦加盟記者會，領隊林華韋為他批上99號的球衣，張育成透露，原因之一是嚮往洋基重砲賈吉（A...

中職／等不及！張育成身體健康準備好「要投球也可以」

「國防部長」張育成今天正式加盟富邦悍將，準備好明天就上場比賽，看見隊友已經開始使用「敬禮」手勢提前歡迎他，張育成開心用英...

影／張育成加盟富邦悍將 簽下中職史上最大合約

「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，現場公布3.5年總值9250萬的複數年合約，為中職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。