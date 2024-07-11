中職／等不及！張育成身體健康準備好「要投球也可以」

「國防部長」張育成今天正式加盟富邦悍將，準備好明天就上場比賽，看見隊友已經開始使用「敬禮」手勢提前歡迎他，張育成開心用英文說：「I can't wait !（等不及了）」

張育成穿上99號球衣，明天就將在新莊主場亮相，對於棒次、守位沒有特別想法，「不管哪個棒次，可以每天上場就好，從小就守游擊，但內野4個位置我都可以守。」

悍將與張育成簽下的是3.5年、總額9250萬元的史上最大合約，加上背負旅美野手最好的成績，張育成也坦言回來打球一定有壓力，「有期待才有關注，也不是不好的事，我就是做好本分，不要在意結果。」

而今年張育成在美職屢屢受傷，5月下旬曾因守備導致右肩受傷，但還在美國時就已經開始復健賽，他也再次強調身體已是健康狀態，也接受過各種檢查，「現在都可以，要我上場投球也沒問題，我在美國有投過啊。」

張育成也已經開始觀看悍將賽事，也看見隊友們慶祝時拿出他在經典賽的招牌手勢，感覺很開心，也期待與總教練陳金鋒並肩作戰，「他是很強的前輩，大家都知道他是誰，我也希望跟他一樣，成為大家都知道的人物。」