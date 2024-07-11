中職／張育成個性+數據 讓富邦打開錢包遞史上最大約

富邦悍將隊今天舉辦選秀狀元張育成加盟記者會，迎接這位台灣旅美史上最強球員，悍將也遞出史上最大合約，富邦育樂總經理陳昭如透露，要讓張育成點頭須提出「attractive」的合約，也要分析過往數據讓老闆願意打開錢包。

悍將3.5年、總額9250萬元的合約讓張育成點頭加盟，數字包含激勵獎金，陳昭如表示：「月薪尊重球員意願不公布，但確定無論總額、月薪都是史上最高，激勵獎金門檻則是比照美國，有個人數據也有獎項。」

回顧悍將與張育成結緣過程，最早在2020年張育成就曾受邀到富邦悍將擔任英語轉播嘉賓，陳昭如說：「當時對他的活潑個性就印象深刻。」去年亞冠賽張育成作為應援團成員，也在東京相遇。

「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影

今年1月開始，悍將透過關係開始聯繫張育成，彼此多次見面討論，陳昭如表示：「當時他在美國的機會很好，我們也希望他能夠發光發熱，對棒壇來說是好事。」後來直到5月才又開始聯絡，關心張育成傷勢，到6月才決定報名選秀。

手握狀元籤的悍將內部也開始討論合約額度，陳昭如表示：「既然確認他的意願，合約也要打動他。」悍將參考張育成過往數據，也考量美職、日職數據無法直接換算在中職，「要爭取預算，就要跟老闆分析價值，要提供能夠反映他身手的合約，比美國那邊更有吸引力。」

陳昭如指出，張育成在美職的優勢之一是多功能守備，讓他成為可以每天上場的球員，「這對球隊就是貢獻，運動能力非常好，打擊能力也毋庸置疑，是台灣最好的打者。」

「國防部長」張育成（中）加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，雙方簽下一紙 3.5年總值9250萬的複數年合約。 記者林伯東／攝影

張育成的活潑個性以及健康狀況也是考量重點，陳昭如表示：「他具有正向特質，能夠感染球隊，目前陣中不少年輕球員，也展現過去幾年少見的韌性，很期待他的加入。」

談約過程中，張育成十分重視家人意見，但並未因此提出特別要求，唯一只有想要當「新莊人」，陳昭如說：「他請我們幫忙找住處，能夠離球場越近越好，這原本就是我們會提供球員的協助。」