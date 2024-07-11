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影／張育成加盟富邦悍將 簽下中職史上最大合約
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，現場公布3.5年總值9250萬的複數年合約，為中職史上最大合約，張育成也披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。
中職會長蔡其昌到場致詞表示，「站在球迷立場，我不希望育成回來，希望他留在大聯盟為台灣爭取榮譽，但站在會長身份希望他回來，育成可以帶給比賽更加精彩，歡迎育成，回來後全壘打多打幾支，先10支起跳」。
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