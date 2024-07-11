影／張育成加盟富邦悍將 簽下中職史上最大合約

「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，現場公布3.5年總值9250萬的複數年合約，為中職史上最大合約，張育成也披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。

中職會長蔡其昌到場致詞表示，「站在球迷立場，我不希望育成回來，希望他留在大聯盟為台灣爭取榮譽，但站在會長身份希望他回來，育成可以帶給比賽更加精彩，歡迎育成，回來後全壘打多打幾支，先10支起跳」。 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，富邦悍將領隊林華韋（右）為張育成（左）披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，中職會長蔡其昌（圖）出席致詞。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，中職會長蔡其昌（左二）、富邦育樂總經理陳昭如（左一）、富邦悍將領隊林華韋（右二）、副領隊郭泰源（右一）出席一同合影。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，富邦悍將領隊林華韋（右）為張育成（左）披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成（中）加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，雙方簽下一紙 3.5年總值9250萬的複數年合約。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影 「國防部長」張育成加盟富邦悍將，上午在台北國泰萬怡酒店舉辦加盟記者會，張育成披上背號「99」號的悍將戰袍，正式成為富邦悍將的一員。記者林伯東／攝影