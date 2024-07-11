中職／張育成選穿99號想到賈吉 18號暖心留給黃保羅

富邦悍將隊今天為選秀狀元張育成舉辦加盟記者會，領隊林華韋為他批上99號的球衣，張育成透露，原因之一是嚮往洋基重砲賈吉（Aaron Judge），另外是將18號留給年輕投手黃保羅。

張育成美職生涯先後穿過背號2、6、9、12、20號球衣，去年經典賽中華隊則穿18號，如今加盟悍將選擇99號，這個號碼原本是由基地統籌教練陳連宏所持有，張育成表示：「我會好好擁抱他。」

99號在美職最有名氣的就是洋基「法官」賈吉，張育成表示：「其實我滿嚮往賈吉，有稍微認識他，無論個性、品行、場上態度都是非常好的選手，這是選擇背號的原因之一。」

張育成也透露，原本想要選國家隊穿過的18號，但是已經有人穿，「是年輕選手保羅，他是未來我們悍將最好的投手。」另外也說：「99號也是隱藏的18號，9加9等於18。」