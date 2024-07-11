中職／張育成3.5年9250萬當悍將 刷新最大約、最高月薪

富邦悍將隊今天為旅美歸國的張育成舉辦加盟記者會，會中由富邦育樂總經理陳昭如公布，雙方簽下3.5年、總額9250萬元的史上最大合約，刷新原本由江少慶保有的中職最大合約紀錄，兩筆史上罕見巨約都是由悍將出手。

悍將在2021年簽下選秀狀元江少慶時，提出4.5年合約、總值6120萬元的大約，激勵獎金另計，張育成突破中職紀錄。

張育成大聯盟生涯累積出賽235場，121支安打、20轟、24支二壘打、4支三壘打、79分打點、5次盜壘、43次保送，全部數據都是旅美野手最高紀錄，當打之年回歸故鄉，也獲得高薪禮遇。

張育成平均月薪來到220萬元，中職史上最高月薪紀錄由林智勝2017、18年在中信兄弟隊的120萬元保持，現役最高薪選手為江少慶的平均月薪113.3萬元；野手最高薪則是謎團，林子偉、王柏融的月薪都未公布，只能確定加上獎金才會達到百萬，有亮牌的最高薪野手為林泓育90萬元。

中職史上前三巨約