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中職／天敵！陳鴻文對兄弟跨季10連敗創歷史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿隊陳鴻文。 圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊陳鴻文。 圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊投手陳鴻文昨天對中信兄弟隊，先發5局失5分，最終承擔敗投，目前對戰兄弟已吞下跨季10連敗，超越前中信鯨隊謝承勳，成為史上對兄弟最長連敗投手。

陳鴻文2013年加入兄弟，2017年季後被戰力外轉戰富邦悍將隊，曾對兄弟拿下8勝，但2020年10月4日後就沒贏過，昨天面對兄弟用96球撐完5局，失5分有4分自責，吞下跨季對兄弟10連敗，突破謝承勳2001至2004年期間的9連敗紀錄。

除陳鴻文外，還有2人曾對單一球隊吞10連敗，分別是2011至2012年林英傑對Lamgio桃猿隊11連敗，以及2003至2007年許文雄對誠泰的10連敗。

值得一提的是，陳鴻文目前跨季8連敗，距離前中信鯨杜章偉的12連敗紀錄越來越接近。陳鴻文本季出賽14場（5場先發），防禦率4.60，每局被上壘率1.40。

中信兄弟 樂天桃猿 陳鴻文

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