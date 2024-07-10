中職／紀慶然追平安當英雄 雄鷹延長賽擊敗王者悍將

台鋼雄鷹隊與富邦悍將隊連兩天在台東球場纏鬥，昨天悍將隊以1分差贏球，今天換雄鷹隊擊敗延長賽王者，先是紀慶然在9局下敲安追平比數，10局下郭永維再見高飛犧牲打，以6：5拿下勝利。

雄鷹隊在2局下靠郭永維的安打先馳得點，不過3局上悍將李宗賢、王正棠兩支關鍵安打超前，3局下魔鷹的一發兩分砲又要回領先，5局上、5局下兩隊各得1分，悍將保有4：3領先。

不過8局上高國麟的二壘安打幫悍將追平比數，9局上悍將又靠隊長范國宸從雷公手中敲回超前分，然而9局下2出局後，魔鷹先敲出二壘打，吳念庭被故意四壞保送後，紀慶然代打扛住壓力，從富藍戈手中敲出右外野安打，將比數追平。

進入延長賽突破僵局制，悍將本季在延長賽擁有6勝1敗的勝率，然而今天10局上沒能從賴鴻誠手中攻下分數，10局下雄鷹隊先靠張肇元的滾地球將跑者推進上三壘，郭永維再敲出右外野深遠飛球，雖被接殺但也說再見。