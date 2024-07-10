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中職／兄弟火力連2場餵飽 德保拉7局好投奪5連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。聯合報系資料照
中信兄弟隊先發投手德保拉。聯合報系資料照

洋投德保拉平時會自己做菜給隊友吃，最近連續兩場先發則是被隊友火力餵飽飽，今天隨著中信兄弟隊以11：1擊敗樂天桃猿隊，德保拉7局失1分的演出拿下個人5連勝。

德保拉7月5日在大巨蛋登板時，球隊以11：5擊敗統一獅隊，今天複製相同劇本，兄弟打線在4局下敲出的4支安打有3支二壘打，攻下3分，5局下則是許基宏二壘打，還有陳俊秀敲出的左外野飛球因林子偉失誤，讓兄弟該局攻下2分。

8局下江坤宇在二、三壘有人時敲出適時安打，帶有2分打點，接著岳東華敲安後，高宇杰敲出左外野的3分砲，又拿下了11分，這也是高宇杰本季首轟。

而德保拉先發7局僅被敲出3支安打，全部集中在4局上，但只掉1分，另有2次三振、1次四壞保送，在開季4連敗後，收下5勝，防禦率下修到3.33。

猿隊先發投手陳鴻文則是吞下開季4連敗，5局被敲6支安打，丟掉5分有4分責失，防禦率上升到4.60，今年配合球隊傷兵需求，陳鴻文角色在後援、先發游走，首勝尚未入袋。

中信兄弟 德保拉 樂天桃猿

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